Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik’teki bir restaurantta Vanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kente yapılacak projeleri açıklayan Kurum’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Bakan Kurum, "Biz, Van’ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Van’ın insanına aşığız. Biz, Vanımızın güzel gönüllü insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu güzel şehre 21 yılda 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Bugün bir yandan Erçiş’ten Tuşba’ya, Çatak’tan Edremit’e Vanımızın tüm ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerimize hızla devam ederken; diğer yandan sosyal donatılarıyla beraber binlerce konutumuzu inşa etmeye devam ediyoruz. Vanımızda bir yandan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemiz çerçevesinde 3 bin 200 evimiz, 250 iş yerimiz, 26 bin 700 konutluk arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken; diğer yandan Vanımıza toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Van Gölümüzden Edremit’e kadar düzenleme yapıyoruz. Vanımızın incisi Van Gölümüzü evlatlarımıza en temiz haliyle bırakmak için Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi yaptık ve hizmete açtık. Şimdi gölümüzde kapsamlı bir dip çamuru temizliği yapıyoruz’’ dedi. İHA