Kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş hafta sonlarını yüksek rakımlı yaylalarda pancar ve mantar toplayarak geçiriyor.

Van ve çevre illerde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yabani otlar ile mantarlar, bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Özellikle otlu peynir yapımında kullanılan sirmo, mendi, kenger, heliz ve benzeri peynir otlarının yanı sıra yöresel yemeklerde değerlendirilen birçok pancar çeşidi, yaylalardan toplanarak evlere taşınıyor.

YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI

Bu yıl kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerde bitki örtüsü daha zengin bir görünüm kazandı. Bazı bölgelerde kar örtüsünün geç erimesine rağmen pancar sezonu uzarken vatandaşlar Haziran ayında da yaylalarda pancar toplamaya devam ediyor.

Toplanan pancarların bir kısmı taze olarak tüketilirken, bir kısmı ise kurutularak kış aylarında kullanılmak üzere saklanıyor. Özellikle Van mutfağının önemli lezzetlerinden olan otlu peynirin yapımında kullanılan otlar bu dönemde yoğun şekilde toplanıyor.

GÜRPINAR YAYLALARI İLGİ GÖRÜYOR

Pancar çeşitliliği bakımından Van'ın Gürpınar ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalar öne çıkıyor. Özellikle Kırkgeçit bölgesindeki yaylalar hem zengin bitki örtüsü hem de doğal güzellikleriyle vatandaşların tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.

Karlı dağların eteklerinde ve yemyeşil doğanın içerisinde pancar toplayan vatandaşlar, bir yandan doğal ürün toplarken diğer yandan temiz havanın tadını çıkarıyor. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla yaylalara giderken, bazıları kiralık araçlarla, bazıları ise at sırtında bölgeye ulaşıyor.

“DAĞLARIMIZ ADETA CENNET GİBİ”

Pancar toplayan vatandaşlar, her yıl büyük bir keyifle yaylalara çıktıklarını belirterek, “Özellikle peynir otları ve kış aylarında yöresel yemeklerde kullandığımız otları topluyoruz. Bölgemizdeki dağlar adeta cennet gibi yerler. Bazen sadece piknik yapmak için de geliyoruz. Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle pancarlar daha verimli çıktı ve toplama sezonu halen devam ediyor.” ifadelerine yer veriyor.

Van'da yıllardır süren pancar toplama geleneği hem bölge ekonomisine katkı sunuyor hem de vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesine imkan sağlıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan vatandaşlar, doğal ürünleri toplayarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de Van mutfağının geleneksel lezzetlerini yaşatıyor.