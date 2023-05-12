WanHaber - Özel

Van’da düğün sezonunun açılması ile beraber kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor. Kuyumcular, düğün alış verişi kapsamında altın almak isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi düğün sahiplerini ve genç çiftleri olumsuz etkilese de, yatırımını altından yana kullananları sevindiriyor.

Düğün yapacak olanlar ya da bir süre sonra düğün yapmayı düşünenler, altın fiyatlarının daha da artabileceği öngörüsüyle kuyumcuların yolunu tutuyor. Bazı vatandaşlar da elindeki altını bozdurmak için kuyumcunun kapısını çalıyor. Altın alarak bir an önce bu yükten kurtulmak istiyor.

Seçimden sonra altın fiyatlarının düşeceği tahmin edilirken, buna aldırış etmeyen vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın etti.

Van Cumhuriyet Caddesi’nde kuyumculuk yapan Mirza Çoban, düğün sezonunun açıldığını belirterek, piyasanın canlandığını söyledi.

“GRAM ALTIN FİYATININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Seçimlerden sonra altın fiyatının düşeceğini tahmin ettiğini belirten Kuyumcu Çoban, “Altın şu an yükselişte, vatandaşlarımız bu konuda biraz tedirgin.

Seçimlerden dolayı bir artış var diye düşünüyorum. Seçimlerden sonra altın fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Elbette vatandaşlarımızı yanıltmak gibi olmasın, bu sadece bir öngörü, bir tahmin, ben seçimlerden sonra gram altın fiyatının bir nebze de olsa düşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bu aralar hareketli bir sezon geçirdiklerini kaydeden kuyumcu Mirza Çoban, “Düğün sezonu ile birlikte hareketlilik başladı. Düğün sahipleri de mecburen altın alıyor. Altının bu sene tavan yapması ile beraber satışlar düşse de düğün sezonunun başlaması biz kuyumculara yaradı.” Dedi.

Çoban, şuan itibari ile düğün sezonunun başlaması ve yatırım amacıyla altın almayı düşünenlerin ilgisinden dolayı kuyumcularda daha çok alım yoğunluğu olduğunu söyledi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik