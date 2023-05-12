6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.33'te meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi.

Peş peşe depremler

4.5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Olumsuz durum yaşanmadı

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ensonhaber