Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatının yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Vali Balcı, açıklamasında; “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveri ile görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Ülkemizde yürütülen güvenlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Teşkilatı, yurdumuzun her köşesinde fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olarak görev yapmaktadır. Huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak gösterdiği gayret nedeniyle Jandarma, yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Vali Balcı, mesajını şöyle sürdürdü; “Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatı; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ve ülkemizin her noktasında, gece gündüz demeden, her şart ve koşul altında üstün hizmetlerde bulunmuştur. Bugüne kadar kutsal vatan toprakları üzerinde emniyet ve güvenliğin teminatı olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir.”

Vali Ozan Balcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle; fedakârlık ve hizmette gösterdiği gayretle, Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumlarından olan Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıymetli jandarma personelimize de görevlerinde başarılar diliyorum.”