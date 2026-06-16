ABD ve İran arasında 107 gün süren gerilimin ardından barışı getirecek anlaşmada mutabakata varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın elektronik ortamda imzalandığını açıkladı.

Trump ayrıca, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açılacağını duyurdu.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Anlaşmanın ardından küresel piyasalarda iyimser hava hakim olurken, petrol fiyatlarında da düşüş yaşandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına gerileyerek 82,92 dolara indi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 80,72 dolardan işlem görüyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,23 TL indirim uygulandı.