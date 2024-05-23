TFF 2. Lig Play-Off 4. turunda Iğdır FK'ya konuk olan Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik ekibi, maç sonrasında bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Iğdır'da oynanan karşılaşmanın ardından, futbolcuları taşıyan otobüs taşlandı ve iki kaleci yaralanarak gergin anlar yaşandı.

Kaleciler Yaralandı

Kastamonuspor'un iki kalecisi, Abdullah Yiğiter ve Yasin Davuş, başlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay, takımın kaldığı otel önünde de devam etti; burada futbolculara sözlü ve fiziki saldırılar gerçekleştirildi.

Kastamonuspor Başkanından Tepki

Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, yaşanan olaylar sonrasında bir açıklama yaparak, takımın sağ salim Kastamonu'ya dönmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti. Aygün, Iğdır halkına bu durumun yakışmadığını ifade ederek, "Iğdır'ım, olmadı. Çocuklarımın akan her kanının hesabı sorulacaktır," dedi.

Güvenlik Zafiyeti Eleştirisi

Aygün, Iğdır'da yaşanan güvenlik zafiyetine de dikkat çekti ve tüm devlet birimlerini göreve davet etti. "Kastamonulu aciz değildir. Kastamonulu herkesi sever ama haksızlık karşısında duran dilsiz şeytandır," diyerek tepkisini dile getirdi.