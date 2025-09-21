Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde otelin restoran bölümünde bulunan grill plate cihazının ısınması ardından LPG tesisatının alev almasıyla başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. Yangın faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu ‘Başka Canımız Yok’ platformu tarafından 22 Eylül’de yapılacak davanın 2’nci duruşması öncesi Aladağ’da bulunan Kamp ve İzcilik Merkezi’nde spor etkinlikleri düzenlendi. Yangında yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra farklı kentlerden gelerek etkinliğe katılanlar acılı ailelere destek verdi. Program kapsamında ormanda bisiklet, koşu ve yürüyüş etkinliği yapıldı. Alana yangında ölenlerin isimleri ile fotoğrafları da asıldı. Yangında yakınlarını kaybeden vatandaşların bazıları etkinlikte gözyaşlarına boğuldu.

ÖLEN CANLARIMIZI DOĞANIN İÇİNDE ANALIM İSTEDİK

‘Başka Canımız Yok’ platformu sözcüsü Zeynep Kotan, kaybettikleri canlar anısına spor etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, “Orada kaybettiğimiz canlarımızın pek çoğu sporla çok ilgili insanlardı. Biz hikayelerini dinledikçe bunları da öğrendik. Onları bu şekilde bir etkinlikle doğanın içinde hareketle analım istedik” dedi.

PROF. DR. AKER: AİLELERİN YANINDA OLMAK İÇİN BURADAYIZ

Bilgi Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Tamer Aker ise yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmak istediklerini ifade ederek, “Biz hem anmak istiyoruz hem de sevdiklerimizin yanında olmak istiyoruz. Kartalkaya gibi böyle doğa harikası bir yerin böyle bir katliamla anılmasına çok gönlümüz razı olmuyor. Dolayısıyla doğayı, buranın güzelliğini de öne çıkarmak. Ama bu anmada da onların yanında olmak istiyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri çocuklarımız için elbette daha adil, daha güvenli bir gelecek inşa etmek ve bu etkinliğin bu vesileyle sürdürülebilirliğini sağlamak” diye konuştu.

PARYGİNA: YAKINLARIMIZI YANGINDA KAYBETTİK

Yangında yakınlarını kaybeden Valeria Parygina ise “Yangında bizim yakınlarımız vefat etti o gün. Biz de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bugün de buradayız. Koşuya katılıyoruz, 10 kişilik bir ekiple birlikte buraya geldik. Zor bir süreç. Bu 2’nci buraya gelişimiz olacak. İlk duruşmada biz buradaydık. Destek verdik, gözyaşlarımızı paylaştık. Bizim elimizden başka bir şey gelmiyor ki. Gelse yapacağız ama mecburen buradayız. Tüm yakınlarımızla o gün burada olacağız” ifadelerini kullandı.