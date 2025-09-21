Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak ve kafes avcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş-Çelebibağı, İpekyolu -Erçek Gölü, Yukarı Gölalan, Gevaş-Göründü, Tuşba-Karasu, Adıgüzel ve Muradiye-Bendimahi genel avlaklarında yapılan koruma-kontrol çalışmalarında 25 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kafes avcılığı yapan 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken 2 kafes ile 2 kınalı Kekliğe el konuldu. Şahıs hakkında 18 bin 883 TL idari para cezası ile 30 bin TL tazminat kararı alınacak.

Kaynak: İHA