Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 21'incisi, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı. Şenlik programına katılmak üzere Van’a gelen ve Van Devlet Tiyatrosunda sanatçılarla buluşan Genel Müdür Karadağlı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Van’ı şehir olarak çok sevdiğini belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, göreve geldiğinden bu yana Van’a gelmediğini söyledi. Genel Müdür Karadağlı, “Burada çok önemli bir aktivite var. Bu yıl 21’incisi düzenlenen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği inanılmaz bir renklilikte geçiyor. Özellikle bu sene daha da çok izleyici, daha çok katılım sağlamış durumdayız. Van bu sezonu çok iyi geçirdi. Normalde 50-60 bin seyirci bandında giderken, bu sene 90 binlerde ve yüzde 108 doluluk oranıyla devam ediyor. Çok mutluyuz” dedi.