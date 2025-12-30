Van’da hafta sonu başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı kent genelinde pazartesi ve salı (bugün) günleri eğitime ara verilmek durumunda kalınırken, karla mücadele çalışmaları da devam ediyor.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışından dolayı Van genelinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalarla şuana kadar 180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Şehir merkezinde ise özellikle sağlı sollu park eden araçların karla mücadelede zorluklara sebep olduğu belirtiliyor. Yetkililer, kar temizleme çalışmalarına engel olmaması için araçların cadde kenarlarına park edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Ancak kar yağışı yarından itibaren yeniden devam edecek. Tahminlere göre Van genelinde 31 Aralık Çarşamba, 1 Ocak Perşembe ve 2 Ocak Cuma günü de kar yağışı bekleniyor.