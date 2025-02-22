Van’da son günlerde etkili olan kar yağışının bugün ve yarında yer yer aralıklarla yağması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre yarından sonra kar yağışının kenti terk etmesi beklenirken, soğuk havalar ise etkisini artıracak.

Pazartesi gününden itibaren bazı ilçelerde havalar adeta donduracak. Yarın eksi 22 dereceyi görecek olan Çaldıran ilçesinde pazartesi günü termometreler eksi 32 ile dip yapacak.

Erciş ilçesinde hava sıcaklıkları pazartesi günü eksi 20, Muradiye’de eksi 22, Saray’da eksi 22, Özalp ilçesinde ise eksi 28 derecelerde seyredecek.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT!

Van’da soğuk havalarla birlikte buzlanma ve don olayları görülecek. Özellikle sürücülerin oldukça dikkatli olmaları istenirken, konu ile ilgili meteorolojiden uyarı geldi.

Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İşte Van’da beklenen 5 günlük hava durumu;