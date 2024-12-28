Van’ın bazı ilçelerinde dün öğlen saatleri itibari ile kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 71, Başkale ilçesinde 88, Çatak ilçesinde 100, Gevaş ilçesinde 13, Gürpınar ilçesinde 112, İpekyolu ilçesinde 20, Muradiye ilçesinde 1, Özalp ilçesinde 3 ve Saray ilçesinde 12 olmak üzere toplam 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yerleşim yerleri yollarının ulaşıma açılabilmesi için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede görevli 618 personel ve 270 araçla, kapalı yolların ulaşıma açılması çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.