25-27 Aralık tarihleri arasında verilen eğitimlerle beraber 2024 yılı içerisinde toplamda 7 NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) eğitimi verildiği belirtildi.

“7 EĞİTİMDE 256 SAĞLIK ÇALIŞANI SERTİFİKA ALDI”

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda; “Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi'nin düzenlediği 2024 yılının son NRP (Yenidoğan Canlandırma Program) Eğitimi 25-27 Aralık tarihleri arasında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerden eli yenidoğana değen toplam 25 sağlık çalışanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı boyunca toplamda 7 NRP eğitimi düzenlenmiş olup, 256 sağlık çalışanı NRP Uygulayıcı sertifikası almıştır. 2025 yılında da bebek sağlığını önceleyerek, ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenidoğana eli değen tüm sağlık çalışanlarına NRP Uygulayıcı Eğitimleri verilmeye devam edilecektir.” denildi.