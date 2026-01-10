Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 405 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Geçtiğimiz haftanın ardından dün Van’da yeniden başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatırken, birçok yerleşim yeri yolunun da kapanmasına sebep oldu.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray’da 71, Başkale’de 88, Çatak’ta 106, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 80 ve Özalp ilçesinde de 20 olmak üzere toplamda 405 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.