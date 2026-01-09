Van’da ulaşım ücretleri, ekmek fiyatları derken birçok kalemde yeni yıl tarifeleri yürürlüğe girdi. Gözler şimdi berber ve kuaför ücretlerine çevrildi. Vatandaşlar Van’da berber ve kuaför ücretlerinin zaten yüksek olduğunu ve bu nedenle yeni bir zam yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Buna karşın Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, artan maliyetlerden dolayı fiyatların makul olduğunu ve esnafın da ayakta kalabilmesi gerektiğini söyledi.

“FİYAT TARİFESİNİ MALİYETLER ÜZERİNDEN OLUŞTURUYORUZ”

Tıraş ücretlerine yapılan zammın keyfi olmadığını vurgulayan Koç, artan maliyetlerin esnafı ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Başkan Koç, “Biz zam oranlarını belirlerken asgari ücrete ya da memur maaşlarına bakmıyoruz. Dükkan kiraları, SSK ve Bağ-Kur primleri, elektrik, su ve kullandığımız tüm ürünlerde ciddi artışlar var. Fiyat tarifesini tamamen bu maliyetler üzerinden oluşturuyoruz.” dedi.

“TARİFEMİZİ ESNAF GÖRÜŞÜ ALARAK HAZIRLIYORUZ”

Mevcut saç tıraşı ücretinin 300 TL olduğunu hatırlatan Koç, yeni genelgeye göre yüzde 50’nin üzerinde zam yapmalarının mümkün olmadığını belirterek, “Biz yılda sadece bir kez fiyat tarifesini güncelliyoruz. Altı ayda bir zam yapan bir sektör değiliz. Tarifemizi tüm esnafımızın görüşünü alarak hazırlıyor, üst makamlara gönderiyor ve onaylandıktan sonra uyguluyoruz.” diye konuştu.

“BULAŞICI HASTALIK RİSKİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, meslek hastalıklarına da değinerek, “Bu mesleği 20 yıl yapan esnafımızda bel ve boyun fıtığı, varis, göz sağlığı sorunları sıkça görülüyor. Ayrıca bulaşıcı hastalık riskiyle çalışıyoruz. Buna rağmen yıpranma payımız ya da erken emeklilik hakkımız yok.” ifadelerini kullandı.

“ÜCRET BELİRLERKEN ELBETTE HALKIMIZI DA DÜŞÜNÜYORUZ”

Vatandaşların fiyatları yüksek bulmasını anlayışla karşıladıklarını dile getiren Koç, “Ücret belirlerken elbette halkımızı da düşünüyoruz. Ayda bir kez tıraşa gelen bir vatandaşın ödediği ücret, aldığı hizmetle kıyaslandığında abartılı değildir. Saç, sakal, ense ve cilt temizliği hijyenik bir ortamda yapılıyor. Esnafımızın da ailesine bakma, çocuklarını okutma sorumluluğu var. Onların da giderleri ve masrafları var.” dedi.

Başkan Koç, “Girdi maliyetleri artıyor. Biz her zam haberinde hemen tarifeye zam yapmıyoruz. Ancak malzeme fiyatları kısa sürede katlanıyor. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için makul oranlarda zam kaçınılmaz oluyor.” şeklinde konuştu.

“KAYIT DIŞI VE KORSAN İŞLETMELER SEKTÖRE ZARAR VERİYOR”

Kayıt dışı ve korsan işletmelerin sektöre zarar verdiğini de vurgulayan Koç, denetim yetkisinin odalarda değil, maliye ve belediyelerde olduğunu dile getirerek, “Biz ikna ve bilgilendirme yoluyla mücadele ediyoruz. Yetki verilirse kayıt dışının önüne geçmek için elimizden geleni yaparız” diye konuştu.

“TARİFENİN ÜSTÜ YASAK ALTI SERBESTTİR”

Fiyat tarifesinin bir üst sınır olduğunu belirten Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, “Tarifenin üstü yasaktır, altı serbesttir. Esnaf isterse daha uygun fiyata da hizmet verebilir. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, esnafımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.