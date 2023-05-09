Topu iş sözleşmesi ile kamu işçilerine kadro düzenlemesi için sona gelindi.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri tamamlandı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği kamu işçisine zam oranı netleşti.

Refah payı dahil yüzde 45 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 700 bin kamu işçisinin alacağı zam oranın refah payı dahil yüzde 45 olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda en düşük ücret 15 bin lira oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması"

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Gazilere ve şehit yakınlarına yüzde 10 ilave

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

Gece çalışanlarına farklı uygulama

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz.

"Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Temmuz ayına memurlar için enflasyon farkı ve refah payını gündeme getiren hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimseyi gördüklerinden geri bırakmayacağız. İnşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde vicdanıma, değerlerimi bunları bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Bugüne hazırlığımızı yaptık. Bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeveleri anlaşma protokolü imza töreniyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Protokol kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir.

"İşçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz"

Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz. En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz.

Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

"Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını artırıyoruz"

Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.

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