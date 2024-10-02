Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ'de yapımına başlanan kapalı semt pazarının inşasının devam ettiği kaydedildi. 3 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen pazar alanında satış stantları, bebek emzirme odası, lavabolar, mescit, idare odaları ve zabıta odaları gibi çeşitli donatıların yer alacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin öz sermayesi ile yapıldığı açıklanan semt pazarının faaliyete girmesiyle hijyenik ve korunaklı bir alanda alışveriş yapılmasına olanak sağlanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Kalecik TOKİ sakinleri, TOKİ bölgesine inşa edilen kapalı semt pazarının alışverişi kolaylaştıracağını ve yerel ekonomiyi canlandıracağını ifade ederek, gerçekleştirilen proje için Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti” denildi.

Pazarın yakın zamanda hizmete gireceği kaydedildi.