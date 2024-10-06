HAKEM ELİF KARAARSLAN KİMDİR?

Kadın hakem Elif Karaarslan, 9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol sahalarında güzelliği ve performansıyla dikkat çeken Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapmaktadır.

ELİF KARAARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Karaarslan, 2024 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ELİF KARAARSLAN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Karaarslan, futbolculuk kariyerine Libade Spor Kulübü'nde başlamış, ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak futbol oynamıştır. Sakatlık nedeniyle futbolculuk kariyerine son verdikten sonra, sosyal medyada gördüğü yabancı bir kadın hakemden etkilenerek hakem olmaya karar vermiştir. İlk maçına 29 Şubat 2020 tarihinde 2. yardımcı hakem olarak çıkmıştır.

ELİF KARAARSLAN’IN İNSTAGRAM HESABI NE?

Elif Karaarslan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmektedir. Ancak, Instagram hesabının kullanıcı adı haberde belirtilmemiştir.

HAKEM ELİF KARAARSLAN VİDEOSU YAYINLANDI MI?

Kadın hakem Elif Karaarslan’ın maçları ve performansı hakkında videoların yayınlanıp yayınlanmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir.

ELİF KARAARSLAN’IN TİKTOK HESABI NEDİR?

Elif Karaarslan’ın TikTok hesabının kullanıcı adı ve içerikleri hakkında bilgi verilmemiştir.

ELİF KARAARSLAN’IN FACEBOOK HESABI NEDİR?

Elif Karaarslan’ın Facebook hesabıyla ilgili herhangi bir bilgi veya kullanıcı adı haberde bulunmamaktadır.

ELİF KARAARSLAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NELERDİR?

Elif Karaarslan’ın sosyal medya paylaşımlarının içerikleri hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

ELİF KARAARSLAN’IN TELEGRAM HESABI NEDİR?

Elif Karaarslan’ın Telegram hesabıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.