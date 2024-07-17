Türkiye ve yurtdışı pazarına Van’dan giren Ircoh Teknoloji; eğlence makineleri, oyun konsolları gibi katma değeri yüksek ürünleri Türk standartlarıyla satışa sunuyor.

VAN’DAN DÜNYA’YA SATIYOR

Şu ana kadar birçok ülkeye ve Türkiye’de bulunan pek çok alışveriş merkezine, ürettikleri ürünleri satmanın yanında Van’da bulunan VanMall AVM’de de ürünleri bulunan Galavizh Saedi, “Başta Mall Of İstanbul olmak üzere birçok alışveriş merkezine stantlarımızı kurduk. Mall Of İstanbul Türkiye’de ki en büyük eğlence merkezini barındırıyor diyebiliriz ve bizim orada üç ayrı projemiz var. Van’da ise VanMall AVM’de ürün gruplarımız var. Ürünlerimizi yakında Antalya ve Ankara’ya göndereceğiz. VanMall yetkilisi olan firma aynı zamanda ülke genelinde 12 ayrı AVM’de de yetkili.” şeklinde konuştu.

İlk olarak, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) aracılığıyla Türkiye’de ki ticari süreci başlayan Ircoh Teknoloji şirketi sahibi Galavizh Saedi, “Biz anlaştığımız her yerde kendi ürün gruplarımızı yerleştiriyoruz ve süreci sonrasında da sürdürüyoruz. Yani ürünlerimizi verdiğimiz yerle ortaklıkta yürütüyoruz. Böylece sonraki süreçte ürünlerimizle ilgili destek vermeye de devam ediyoruz. Yani ürünle ilgili bir sıkıntı oluştuğunda da tüm sorumluluğu üstleniyoruz.” dedi.

Ürün grubu çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ve üretilen ürün gruplarının bir kısmının tamamen kendilerine özgü olduğunu ve bu yüzden talep gördüğünü ifade eden Saedi, “Ayrıca devamlı yeni ürün gruplarını firmamızın üretim sürecine dahil ediyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa’da bulunan ürün gruplarının aynısını burada daha uygun maliyetlere üretip satışını yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA SATILIYOR

Ircoh Teknoloji ürünlerinin elektronik aksamları Türk standartlarına göre İran’da üretiliyor ve birleşimi Van’da yapılarak Dünya’ya satılıyor.

Van’dan Dünya’ya satılan ürünlerin çalışma prensibinin de emsallerine fark atacak kolaylıkta olduğunu ifade eden Saedi, “Kendisine ait herhangi bir işi veya yapacak çalışması olmayan kişiler bizimle iletişime geçtikten sonra kendileriyle iş yapabiliyoruz. Çünkü bizim makinemiz herhangi bir elemana ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışabiliyor ve iş yapıyor. İki hafta içerisinde kurmuş olduğumuz ürün, sıradan ürün gruplarından daha fazla talep gördü. Dört kişinin aynı anda oynayabildiği bir oyun çünkü. Üretim aşamalarının bir kısmının Türkiye’de gerçekleştirildiği bu ürün diğer ürün gruplarından çok daha avantajlı.” şeklinde konuştu.

Bir kadın girişimci olarak Türkiye’de iş kuran ve Van’da 5 vatandaşın istihdam edilmesini sağlayan Galavizh Saedi, Türkiye’ye duyduğu minneti şu sözlerle ifade etti; “Türkiye Devleti kadın girişimcilere yardımcı oluyor ve destek veriyor. Verilen destek sayesinde Türkiye’de üretim süreci çok daha kolay yürütüldü. Türkiye devletine ve milletine çok teşekkür ediyorum.”