Van Kalesi'nin güneyinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor.

Öte yandan söz konusu bölgeler defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip ediliyor. Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devletlerince yerleşim yeri olarak kullanılan ve Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri, definecilerin hedefi haline geldi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi' kapsamında yeniden ayağa kaldırılmaya çalışan Eski Van Şehri, kaçak kazılarla tahrip edilmeye devam ediyor.

Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi kapsamında 46 hektarlık alanında bulunan surlar, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıcın restore edilerek ayağa kaldırılması hedeflenirken, bir yandan da kaçak kazılarla mücadele ediliyor. Defineciler kaçak kazılar neticesinde Eski Van Şehri'nin hemen hemen her noktasını tahrip ederken, Vanlılar Eski Van Şehri'nin koruma altına alınmasını istiyor.

Eski Van Şehri, define avcıları ve tarihi eser kaçakçıları tarafından acımasızca tahrip edilmeye devam ederken, Vanlılar, yapılan kaçak kazılar sonrası tarihte yeni bir sayfa açacak izlerin yok edildiğini vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, bir an önce surların tamamlanması ve alanın tamamen koruma altına alınması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Güray, kaçak kazıların Eski Van Şehri'ni daha fazla tahrip ettiğini sözlerine ekledi.

Van Bölge Gazetesi