Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yoğun gündem bekliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında öncelikli başlık ekonomi.

Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.

Fahiş fiyatlar

Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Seçim güvenliği

31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.

F-16 tedarik süreci

Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı.

O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.