Kaan Urgancıoğlu'nun Hayatı ve Kariyeri

Kaan Urgancıoğlu, 9 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş ve kökenleri Suriye ile Arnavutluğa kadar uzanmaktadır. Eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji’nde başlayan Urgancıoğlu, liseyi Özel İzmir Amerikan Koleji'nde tamamlayarak, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuştur. Ancak, oyunculuk yeteneğini keşfettikten sonra bu alanda kariyer yapmaya karar vermiştir. 2002 yılında "Karaoğlan" dizisinde başrol oynamasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, ardından birçok popüler dizide rol alarak adını duyurmuştur.

Sanat Hayatı

"Kara Sevda" dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolü ile büyük bir çıkış yakalayarak, 2015'te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, "Aşk 101" dizisindeki rolüyle de pek çok ödül almış ve "Yargı" dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteri ile uluslararası başarılar elde etmiştir. Tüm bu başarıları, Kaan Urgancıoğlu'nu Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir figür haline getirmiştir.Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yaz Atina’da işletmeci Burcu Denizer ile evlenmişti ve bu sabah Maslak'taki özel bir hastanede baba olma mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni doğan bebeğinin adını Ardıç olarak duyurdu. Urgancıoğlu’nun bu gelişmesi, hayranları ve takipçileri arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve oyuncunun hayatında yeni bir sayfa açıldığı düşünüldü.