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Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ın "Evet" demesi halinde imzaların atılacağını öne sürdü.

JESUS'UN TAKIMINA GİTTİ

RMC Sport'a göre, Neymar, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına katılıyor. Suudi Arabistan ekibinin PSG'yle 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

118 GOL ATTI

Neymar, Paris Saint-Germain formasıyla 173 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 118 gol ve 77 asistlik katkı sağladı. HABERLER