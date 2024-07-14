Mesajdaki web sitesini ziyaret etmekten kaçınmak. Bu siteler dolandırıcıların tuzağı olabilir.

Mesaj gönderen numaraları engellemek. Böylece gelecekte benzer mesajlar engellenebilir.

WhatsApp destek ekibine spam mesajlar hakkında bilgi vermek. Bu, dolandırıcı hesaplarının engellenmesine yardımcı olabilir.

Şifrelerini düzenli aralıklarla güncellemek. Bu, bilgi güvenliği açısından önemlidir.

Kullanıcıların, güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri kullanarak şifre değiştirmeleri ve dolandırıcıların istediği şifreleri girmemeye özen göstermeleri de önemle tavsiye ediliyor.

Makalede kullanıcılar "Jay yeni hesap" dolandırıcılık yöntemine karşı detaylı şekilde uyarılmış ve korunma yöntemleri sunulmuştur. Bu bilgilerin kullanıcılar tarafından dikkate alınması son derece önemlidir.