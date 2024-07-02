Van Gölü'nü besleyen dere ve akarsularda gerçekleştirilen geniş çaplı devriyeler sonucunda, toplamda 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Bu büyük operasyon kapsamında, 166 kişiye toplamda 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren kaçak avcılıkla mücadele için yürüttüğü kararlı çalışmalar, bölgedeki doğal hayatın korunması adına önemli bir adım oldu. Operasyonun detayları ve elde edilen başarı, doğa koruma mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

710 Devriyede 228 Olay: Jandarma Ekiplerinin Aralıksız Mücadelesi

15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar, Van Gölü'nü besleyen Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilançayı, Çolpan Deresi, Karasu Çayı ve Engilsu Çayı gibi önemli dere yatakları ve akarsularda 24 saat esasına göre yapılan 710 devriye faaliyeti ile 228 olaya müdahale edildi. Jandarma ekipleri, bu devriyelerde kaçak avcıların izini sürerek birçok yasadışı faaliyeti ortaya çıkardı ve doğal hayatın korunmasına büyük katkı sağladı. Sürekli yapılan bu devriyeler, kaçak avcılıkla mücadelede ne kadar kararlı olunduğunu gösterirken, bölge halkının ve doğaseverlerin de takdirini kazandı.

Canlı Kurtarılan 19 Bin Kilogram İnci Kefali ve Ele Geçirilen Ekipmanlar

Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda, 19 bin 101 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakılarak doğal yaşamlarına devam etmeleri sağlandı. Operasyonlar sırasında ayrıca 2 bin 750 metre misina ağ, bin 450 metre manyat ağ, 76 adet serpme ağ, 25 adet tırıvırı ağ, 19 adet kepçe ağ ve 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan 166 şahıs yakalanarak toplamda 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Bu büyük çaplı operasyonlar, doğanın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına atılmış önemli adımlar arasında yer aldı.

Son Teknoloji Cihazlarla Kaçak Avcılığa Karşı Mücadele

Jandarma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla gece ve gündüz termal kameralar, droneler, dürbünler gibi son teknoloji cihazlarla devriye faaliyetleri yürütüyor. Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ile Asayiş Bot Komutanlığı da bu mücadelede etkin rol alarak destek veriyor. Teknolojik donanımla gerçekleştirilen bu faaliyetler, kaçak avcılığın her türlü yöntemle engellenmesi için atılan kararlı adımlar arasında yer alıyor.

Akarsularda 24 Saat Esasına Göre Devriye: Doğal Hayatı Koruma ve Sürdürülebilirlik

Akarsu ve göllerde balık göçünün yoğun olduğu kritik bölgelere gözlem noktaları oluşturularak, 24 saat esasına göre yaya ve motorlu devriyeler yapılıyor. İnci kefali av yasağı boyunca icra edilen bu faaliyetlerin temel amacı, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali balığının mevcut doğal hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Bu kararlı ve sürekli devriyeler, kaçak avcılıkla mücadeledeki ciddiyeti ve bölgedeki ekosistemin korunması için verilen önemi ortaya koyuyor.