İngiltere Championship Liginde Hull City formasıyla göz dolduran Jaden Philogene, büyük takımların radarına girdi. Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken açıklamalarıyla Türk futbolseverlerin de ilgisini çeken genç yıldız, performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Jaden Philogene kimdir, kaç yaşında ve hangi takıma transfer olacak? İşte tüm merak edilenler...

Jaden Philogene Kimdir?

Jaden Philogene, 8 Şubat 2002 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, Hull City'de forma giyiyor. İngiltere altyaş milli takımlarında oynamış olmasına rağmen aslen Dominikalıdır.

Futbol kariyerine Aston Villa'nın altyapısında başlayan Philogene, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Stoke City ile Cardiff City gibi takımlarda da forma giydi. Geçtiğimiz sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye 5.8 milyon avro bedelle transfer oldu. Hızı ve adam geçme yeteneği ile dikkat çeken Philogene, forvet hattının her iki kanadında da oynayabiliyor ve sağ ayağını çok etkili kullanabiliyor.

Philogene'nin Performansı ve Transfer Durumu

Geçen sezon Hull City formasıyla ligde 32 maça çıkan Philogene, bu maçlarda 12 gol ve 6 asist yaparak büyük bir başarıya imza attı. Genç oyuncunun performansı, birçok Premier Lig takımının yanı sıra Barcelona gibi dev kulüplerin de ilgisini çekti. Acun Ilıcalı, Philogene için 30 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Premier Lig takımlarının bu bedeli ödemekte zorlanmayacağı düşünülüyor ve bu yaz transferi gerçekleşmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın Jaden Philogene Hakkındaki Açıklamaları

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Candaş Tolga Işık'ın programında Jaden Philogene hakkında iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Ilıcalı, Philogene'nin çok büyük bir yetenek olduğunu ve gelecekte büyük bir yıldız olacağını söylemişti. Ilıcalı'nın bu övgü dolu sözleri, genç oyuncunun kariyerine olan inancını gözler önüne seriyor.

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