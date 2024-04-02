İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Van'da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (seçilme hakkı) alınmasını ve mazbatanın AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesini protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine polis müdahale etti. Müdahale sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sıkılan biber gazı nedeniyle etrafta bulunan İzmirliler ve esnaf olumsuz etkilendi.