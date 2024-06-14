İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa etti.Seyithan Izsiz Neden Istifa Etti Iyi Parti 17433748 4555 M

  • İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulduğunu ancak partinin varoluş amacından uzaklaştığını belirtti.
  • Genel seçim süreci, genel seçim sonrası kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını ifade etti.
  • İzsiz, sözlerinin, tavrının ve ilkelerinin artık partiyle bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etti.Seyithan Izsiz Neden Istifa Etti Iyi Parti 17433748 5772 M

Seyithan İzsiz'in İYİ Parti'den istifasıyla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi