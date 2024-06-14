İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa etti.

İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulduğunu ancak partinin varoluş amacından uzaklaştığını belirtti.

Genel seçim süreci, genel seçim sonrası kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını ifade etti.

İzsiz, sözlerinin, tavrının ve ilkelerinin artık partiyle bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etti.

Seyithan İzsiz'in İYİ Parti'den istifasıyla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın!