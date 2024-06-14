İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa etti.
- İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulduğunu ancak partinin varoluş amacından uzaklaştığını belirtti.
- Genel seçim süreci, genel seçim sonrası kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını ifade etti.
- İzsiz, sözlerinin, tavrının ve ilkelerinin artık partiyle bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etti.
Seyithan İzsiz'in İYİ Parti'den istifasıyla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın!
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi