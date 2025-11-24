Ülkemizin batısında yer yer yağışlı hava etkili olurken sıcaklıklarda düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Türkiye’nin doğusu ile batı bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Dün Mersin’in Silifke ilçesinde sıcaklıklar 22,7 olarak ölçülürken, Ardahan Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi.

Meteoroloji hava tahmin raporlarına göre; ülkemizde 24 Kasım 2025 gecesi en düşük sıcaklıklar Ardahan, Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Hakkari’de yaşandı. Soğuk rekorunu Ardahan yine kaptırmadı ve Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi. Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde -11.3, Ardahan’ın Hanak ilçesi -10.8, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü -10.3, Ağrı’da -10, Ardahan Merkez ve Çıldır’da -9.9, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde -9.7, Kars’ta -9.6 ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde -9.3 sıcaklıklar ölçüldü.