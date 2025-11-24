Öğrenciler ve veliler, günün anlamına uygun çeşitli aranjmanlar, buketler ve hediyeliklerle öğretmenlerine sürpriz hazırlamak için dükkanların yolunu tuttu.

Esnaf, hafta sonu başlayan hareketliliğin bugün de devam ettiğini belirterek sipariş yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. İnternet üzerinden verilen siparişlerde büyük bir artış yaşanırken, hediyelik eşya almak isteyenlerin ürünleri yerinde görmeyi tercih ettiği ifade edildi. Çiçekçiler, gün sonuna kadar taleplerin süreceğini aktardı.

“DÜNDEN BU YANA SATIŞLAR İYİ”

Hediyelik eşya ve çiçekçi esnafı Hatip Yiğit, Öğretmenler Günü için hazırlıkların günler öncesinden başladığını belirterek, “Öğretmenler Günü hazırlıkları için oldukça yoğun bir çalışma yaptık ve ciddi bir ilgi vardı. Bugün de yoğunluk devam ediyor. Az önce sipariş dağıtımından geldim. Öğretmenlerden ve öğrencilerden çok fazla sipariş vardı.” dedi.

“KIRMIZI GÜL YOĞUN TALEP GÖRÜYOR”

Canlı çiçek talebinin bugün daha fazla olduğunu söyleyen Yiğit, “En çok papatya, kırmızı gül ve kasımpatına ilgi var. Dün hediyelik eşyalar daha çok tercih edilirken bugün canlı çiçekler öne çıkıyor. Özellikle kırmızı gül yoğun talep görüyor. Öğretmenler Günü’ne özel aynalı çiçekler ve kupalara da ilgi var. İnternet siparişleriyle beraber bazı müşteriler ürünü yerinde görerek almayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Yiğit, “Fiyatlarımız 80 TL’den başlıyor, 400 TL’ye kadar çıkıyor. Büyük buket isteyenler için 500–600 TL’lik hazırlıklarımız var, 700 TL’ye kadar çıkan özel buketler de yapıyoruz. Ekonomik şartlar nedeniyle fiyatı yüksek bulan müşteriler oluyor. Böyle durumlarda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz, özellikle öğrencileri ve yaşlıları kırmıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ SATIŞLARI MEMNUN EDİCİ”

Esnaf Ferhat Erdemir ise, “24 Kasım dolayısıyla bugün yoğun bir gün yaşıyoruz. Yoğunluk erken saatlerde başladı ve akşama kadar devam edecek. Dün hafta sonu olmasına rağmen çok fazla işimiz yoktu ama bugün ilgi yüksek.” dedi.

Erdemir, en çok papatya, saksı çiçekleri, orkideler bunun yanı sıra kar küresi, çikolata, pelüş ayıcık, kupa ve kalem gibi hediyeliklerin tercih edildiğini ifade ederek hediyelik eşyalara yoğun ilgi olduğunu söyledi.