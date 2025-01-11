Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında artış beklense de bu durum piyasaya hemen yansımış değil. Kredi faizlerinde ise sınırlı bir düşüş gözlenirken, sıfır otomobil hayali kuran sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. İkinci el piyasası, sıfır araçlarla neredeyse aynı seviyeye ulaşan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, sıfır otomobillere olan talebin artmasına neden oldu. Yeni yıl öncesinde fiyat güncellemeleri beklenirken alıcılar son rakamları değerlendirmeye çalışıyor.

KAMPANYALAR VE TAKSİT SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Otomobil markaları, sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca kişi için kampanyalarını duyurdu. Hem indirimli fiyatlar hem de uygun faizli kredi seçenekleriyle alıcıların ilgisi çekilmeye çalışılıyor. 2025 model araçlarda cazip teklifler ön planda. Otomotiv pazarında 2025 model araçlar için kampanyalar hız kazandı. Volkswagen, Audi, Renault, Fiat, Toyota ve Hyundai gibi markalar, indirimlerin yanı sıra düşük faizli kredi seçenekleriyle müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

EN UCUZ 10 OTOMOBİL VE FİYATLARI

Fırsatları kaçırmak istemeyenler için 2025'in en ucuz otomobil modelleri belli oldu. Bu araçlar, uygun ödeme koşulları ve modern özellikleriyle ön plana çıkıyor. İşte piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerin listesi ve detaylı özellikleri:

HYUNDAİ İ10

Türkiye'de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, ilk sürücülük deneyimleri ve ekonomik ulaşım arayanların tercihi oluyor. Fiyatı 1.010.000 TL'den başlıyor. Hyundai İ20 1.206.000 TL'den, Hyundai Bayon ise 1.314.000 TL'den satışa sunuluyor.

DACİA SANDERO STEPWAY

Yakıt performansı ile öne çıkan Dacia Sandero Stepway bir depo benzinle ortalama 1000 km yol alabiliyor. Bu anlamda hem ticari düşünenler hem de ekonomik bir otomobil arayışısında olan aileler için ideal. Fiyatı 1.099.000 TL'den başlıyor. Dacia Jogger ise 1.305.000 TL'den satışa sunuluyor.

RENAULT TALİANT

Renault'nun dinamik ve yenilikçi tasarım çizgileriyle oluşturulan Renault Taliant, kaslı dış tasarımı ve keskin hatlarıyla güçlü bir görünüm sunuyor. Fiyatı 1.103.000 TL'den başlıyor. Renault Clio ise 1.244.000 TL'den satışa sunuluyor.

CİTROEN C3

Citroën C3 tasarımı ile dikkat çekerken, Advanced Comfort koltuklarla daha fazla konfor sunuyor. Gelişmiş ve zengin sürüş destek sistemiyle güvenli bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Fiyatı 1.018.00 TL'den başlıyor. Citroen C4 X ise 1.499.000TL'den satışa sunuluyor.

KİA PİCANTO

Güvenli sürüş deneyimi ile öne çıkan Kia Picanto'nun şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı ve arka pars sensötü ile geri görüş kamerası dikkat çekiyor. Picanto'nun, Feel ve Cool adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Fiyatı 1.033.000 TL'den başlıyor. Kia Stonic ise 1.350.00 TL'den satışa sunuluyor.

OPEL CORSA

Fiyatı 1.172.900 TL'den başlıyor. Elektrikli modeli ise 1.395.900 TL'den satışa sunuluyor.

BYD DOLPHİN

Fiyatı 1.284.500 TL'den başlıyor.

FİAT EGEA SEDAN

Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan, 5 kapılı hatchback ve station kasa tipleri haricinde HB ve SW için bir de "Cross" ve "Cross Wagon" isimli seçeneklerle yollara çıkıyor. Fiyatı 1.440.900 TL'den başlıyor. Fiat Egea Cross 1.519.900 TL'den, Fiat 600 ise 1.415.900 TL'den satışa sunuluyor.

LEAPMOTOR T03

Çinli elektrikli otomobil markası Leapmotor hem şehir içi hem de şehirler arası yolculukları mümkün kılan teknolojisi ile bataryalarını 36 dakikalık sürede yüzde 30'dan yüzde 80'e doldurabiliyor. Fiyatı 999.000 TL'den başlıyor.

TOYOTA YARİS

Fiyatı 1.468.000 TL'den başlıyor.