İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.

Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Üçüncü paylaşımında da Hades Beyrut Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerini binaları tahliye etmeye çağırdı.

Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.

Dahiye'nin mahallelerine hava saldırısı düzenlendi

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıkladı

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.

Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılardan birinin eski Alma eş-Şab Belediye Başkanı Esad Zarub'un evini hedef alarak yerle bir ettiği, beldeye yönelik saldırılarda Suriyeli 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Güneydeki Bint Cubey beldesine düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, Burc Kalaveyh beldesini hedef alan saldırılarda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Batı Bekaa bölgesindeki Maşgara beldesine düzenlenen hava saldırılarında da bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Litani Nehri yatağı boyunca 8 noktayı bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'daki kara saldırısına katılmak için bir tümen daha görevlendirdi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

Lübnan ordusu: İsrail güney sınırını 400 metre ihlal etti

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin güney sınırını ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail'e bağlı güçler, Mavi Hattı ihlal ederek el-Udeyse ve Yarun beldelerinin olduğu bölgede yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdikten kısa süre sonra geri çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah Sözcüsü Afifi: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki iki beldede yaşanan doğrudan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Dahiye'de 150'den fazla gazetecinin katıldığı basın açıklamasında Afifi, "Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük." dedi.

İsrail'in ölen askerlerini duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde." ifadesini kullandı.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını söyledi.

Lübnan'a kara saldırısı düzenleyen İsrail, Hizbullah'la çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Smotrich, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.

İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında can kaybı 1328'e yükseldi

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.