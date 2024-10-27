Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya'da sığınmacı bir ailenin kaldığı evi bombaladı.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri de söz konusu evin enkazı altında çok sayıda kişinin bulunduğunu ancak bölgeye sivil savunma ve ilk yardım hizmetlerinin verilemediğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin En-Nefak Caddesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Filistinli "Zakut" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Filistin stadı yakınında yerinden edilen sivillerin barındığı Salahaddin Okulunu bombaladığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 1 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na, Beyt Lahiya'ya, Et-Tevam ve Es-Saftavi bölgelerine yoğun şekilde ateş açtı ve top mermileri ateşledi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun, Tel el-Heva ve Es-Sabra semtlerine ve buradaki bazı evlere düzenlediği topçu saldırılarını da yoğunlaştırdı.

İsrail, Gazze'nin orta ve güneyine saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden bir kaynak, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir evi bombaladığını, evde yangın çıktığını aktardı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgelere yoğun şekilde topçu saldırısı düzenlediğini, İsrail hücumbotundan Nusayrat'ın sahil şeridine doğru ateş açıldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sahiline İsrail hücumbotlarından ateş açıldığı, Refah'ın batısındaki Mevasi ve Şakuş bölgelerinde de top mermileri ateşlendiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının da Refah'taki birçok noktayı bombaladığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesinin Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.