AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Ebu Avvad ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan evine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre de İsrail'in Han Yunus'a bağlı El-Karara kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un orta kesimine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

İsrail'in Gazze şehrindeki Göz Hastanesi yakınlarında sivilleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir İHA'nın, Han Yunus'taki balıkçı limanında bulunan balıkçı teknelerini bombalaması sonucu ise bazı tekneler yandı.

Sağlık yetkilileri de İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla kavşağını füze ile hedef alması sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan çok sayıda kişi Arap Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir binaya İHA ile saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un doğusundaki bazı bölgeleri de topçu ateşiyle hedef aldı, saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik işlediği soykırım suçları katlanarak artarken, ABD'nin başını çektiği küresel güçlerin, ister silahla ister siyasi kılıfla olsun bu suçları desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Artık sessizliğe ve suç ortaklığına son verilmesi talep edilen açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım devam ederken dünyanın buna seyirci kaldığı ve suçlara ortak olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu katliamların tüm sorumluluğu savaş suçlusu Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimine aittir. Utanmadan öldürme ve yıkıma aktif olarak katıldığını ilan ederek, insanlığa karşı işlenen bu suçların birincil ortağı haline gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerine, sendikalara ve topluluklara derhal sokaklara çıkıp İsrail'i destekleyen karar alma merkezleri olan Beyaz Saray'ı ve Pentagon'u kuşatmaları ve "katillere" dünyanın bu suçlar karşısında sessiz kalmayacağı mesajını net bir şekilde iletmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, adaletsizliği ve soykırımı reddeden her özgür ve onurlu insanın, suç ortağı hükümetler üzerindeki halk baskısını artırmaktan sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Arap ve İslam halklarını derhal harekete geçmeye ve Siyonist katliam makinesine karşı Gazze'yi yalnız bırakmamaya çağırıyoruz. Çünkü daha fazla sessizliğe ve eylemsizliğe yer yok. Bugün Gazze'ye destek olmak milli ve manevi bir görevdir, onu terk etmek ise şehitlerin, yaralıların ve işkence görenlerin kanına ihanettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halkların, gösterilerden oturma eylemlerine, sivil itaatsizlikten Siyonist oluşuma ve destekçilerine karşı kapsamlı bir boykota kadar her türlü yola başvurması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze ve direnişi, işgalcilerin ve müttefiklerinin onu ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimlerine rağmen kırılmayacak. Direniş devam edecek, Filistin halkı teslim olmayacak ve Netanyahu ve faşist hükümeti, tıpkı tarih boyunca tüm tiranlar ve suçluların yok olduğu gibi yok olacak."