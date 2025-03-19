İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah terör, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere; İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da bulunduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇLAMALARIN GEREKÇELERİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sanıkların PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN EVLERİNDE ARAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin evlerinde arama faaliyetleri yürüttü.

Öte yandan evinde arama yapılan Ekrem İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİ

Başsavcılık, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan beri ekibinde yer alan kişilerden oluşan bir 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurduğunu ve İmamoğlu'nun suç örgütü liderliği yaptığını açıkladı.