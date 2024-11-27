ürkiye’nin en büyük iş arama platformlarından olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından en çok iş araması gerçekleştirilen meslekler belli oldu.

Paylaşılan verilere göre o mesleklerde arayış oranı diğer mesleklere nazaran açık ara önde ilerlerken iş ilanlarının bölgesel dağılımları da belirlendi.

TÜİK üzerinden yapılan iş aramaları dair paylaşılan veriler sonucunda bakın en çok aranan meslekler hangileri oldu.

TÜRKYE’DE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

İŞKUR tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda hazırlanan en çok aranan meslekler listesinde zirvede toplamda 20 bin 538 ilanla Beden İşçisi yer aldı.

Söz konusu alan, herhangi bir mesleki eğitim veya nitelik gerektirmeyen işler için en fazla talebin olduğu sektör olarak öne çıkıyor.

Temizlik Görevlisi: 3.280 ilan.

Satış Elemanı: 1.381 ilan.

Paketleme İşçisi: 1.322 ilan.

Ambar-Depo İşçisi: 1.303 ilan.

Konfeksiyon İşçisi: 1.277 ilan.

Servis Elemanı: 1.249 ilan.

EN ÇOK O ŞEHİRLERDEN İLAN VERİLİYOR

Paylaşılan verilere göre iş ilanlarının en çok verildiği şehirlerde belli oldu. İşte, en çok iş ilanı verilen ilk 5 şehir:

İstanbul: 21.846 iş ilanı

Ankara: 5.117 iş ilanı

Kocaeli: 4.606 iş ilanı

Bursa: 4.285 iş ilanı.

İzmir: 4.357 iş ilanı.