Yüksek Standartlarda Hizmet

2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen bu yapı, artık yalnızca eğitimcilere değil, kamu görevlilerine ve vatandaşlara da hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl başlayan güçlendirme ve yenileme çalışmaları sonucunda, 40 odalı ve 80 yatak kapasiteli öğretmenevi, estetik görünümü ve konforuyla dikkat çekiyor. Düğün, nişan, kına gecesi gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan öğretmenevi, ayrıca çeşitli resmi etkinliklere de zemin hazırlıyor.

Müdürden Önemli Açıklamalar

İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, tesisi daha önce İller Bankası’nın kullandığını ve 2005’te Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Toplamda 40 oda ve 2 VIP ile 4 süit odanın mevcut olduğunu ifade eden Öztekin, konaklamanın yanı sıra, taşımalı öğrencilere yemek hizmeti sunduklarını da vurguladı.

Geçmişin İzleri Silindi

Öztekin, eski binanın ihtiyaçları karşılayamadığını belirterek, onarım sürecinin öz kaynaklarla gerçekleştirildiğini dile getirdi. 11 ay süren çalışmaların ardından, öğretmenevinin günümüz standartlarına uygun bir hale geldiğini ve ekip çalışmasının bu başarıda önemli bir rol oynadığını ekledi.

Misafir Memnuniyeti Ön Planda

Yenilenen tesisin sadece öğretmenlere değil, tüm vatandaşlara hizmet sunduğunu belirten Öztekin, aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Amacının her zaman kaliteli ve güzel hizmet sunmak olduğunu ifade eden Öztekin, misafirlerin memnuniyetinin kendileri için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.