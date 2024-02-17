Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle hayata geçirilen ‘İşimiz Temiz Projesi’ Özalp’te uygulanmaya başlıyor.

2021 yılında hayata geçirilen ve pilot olarak seçilen 20 ilde gerçekleştirilen proje Van’da da uygulanacak.

Van’da ‘İşimiz Temizlik Projesi’ni ilk olarak hayata geçiren kurum olan Özalp Halk Eğitim Merkezi, Yiyecek İçecek Sektörü Hijyen Eğitimi Kurs Programı ile ilçede bulunan işletmelere yönelik eğitim verecek.