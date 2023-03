Vanlı iş insanı ve Vanspor'un 2. Başkanı Veysel Ürüm, WanHaber'in sorularını yanıtladı. Van'a karşı ayrı bir sevdasının olduğunu ve kente ciddi yatırımlar yaptığını belirten Ürüm, Van'ı değerlendirdi.

WANHABER: Sayın Ürüm, bize kendinizi tanıtır mısınız, Veysel Ürüm kimdir?

ÜRÜM: 25 Şubat 1982’de Van’da doğdum. Ortaokul ve lise eğitimini Van’ da, yükseköğrenimimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığında tamamladım. Esnaf bir ailenin çocuğu olarak iş hayatına çok küçük yaşta Van’ da başladım. Bildiğiniz hem okudum hem çalıştım… Şimdiki Edremit minibüs duraklarının olduğu mevkide bulunan babamın işletmesi benim için ikinci okuldu. O günden başlayan kömür ve madencilik sevdası; önce Rabbimin desteği sonra da her daim yanımda olan ailemin duaları ile bu gün Tekirdağ Malkara, Van Gürpınar, Trabzon, Şırnak, Ankara olmak üzere 1000 den fazla kişinin istihdam edildiği ülke ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunan ülkemizin en önemli madencilik ve enerji şirketlerinden bir haline alarak Vefa Group oldu.

Kendimi bildim bileli çalışıyorum… Önce ülkeme, topraklarıma, Van’ a nasıl faydalı olurum, nasıl bir yaklaşımla bölgesel kalkınma ve istihdamı desteklerim diye çalışıyorum. Vefa Group tüm süreçlerini ve yatırımlarını alanında uzman ve yetkin kişilerle planlıyor. Böyle bir ekibi kurmanın onurunu ve birlikte çalışmanın gururunu yaşıyorum.

Pek çok kurum ve kuruluşta aktif olarak görev almaya çalışıyorum. Bunların başlıcaları; Van Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, ASKON Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Van Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve İkinci Başkanlık, Cizre Belediye Voleybol Takımı Yönetim Kurulu Üyeliği, Beşiktaş JK Kongre Üyeliği, ASKON Yönetim Kurulu Üyeliği, VANTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum gibi kuruluşlarında üyeliklerim bulunmaktadır.

Aynı zamanda şirketimizin isminden de hareketle “Vefalı” olmayı merkeze koyarak sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımın temel ilkesi haline getirmeye çalışıyorum.

Her gün mutlaka şirketin bir çalışanı gibi işin başındayım. Düzenli okumaya çalışıyorum. Norman Vincent Peale' nin Olumu Düşünmenin Gücü kitabını şimdi okuyorum.

Her kitaptan bir şey öğreniyor ve onu hayatıma katmaya çalışıyorum. Örneğin okuduğum kitapta Peale;

Her gün, her sabah ve her zorlukla birlikte kendi kendinize yüksek sesle şunu söyleyin;

Yaradan’ın bana verdiği kuvvetle her türlü güçlüğün üstesinden gelebilirim.

Gerçekten bunu yapmaya çalışıyorum.

Bir profesyonel futbol kulübü olan Vanspor FK’ da görev almam bir futbol aşığı olduğumu sakın göstermesin. Van’ a sevdalı olduğum için görev alıyorum. Voleybol ve basketbol maçlarını izlemekten mutlu oluyorum.

WANHABER: İnsanlarla iyi bir diyaloğunuz, pozitif bir yapınız var. Bu özellik nereden geliyor?

ÜRÜM: Hz. Mevlana, “hoşgörülükte deniz gibi olun” diyor. Bunun temel nedeni tüm hayatım boyunca karşımdaki kim olursa olsun etkin bir şekilde dinlemeye, anlamaya ve empati kurmaya çalıştım. Bence işin sırrı herkesin özünde iyi insan olduğunu inanmaktan geçiyor. Bence insanı sevmek imana derinlik katıyor “Allah için Sevmek”.

Yunus Emre; “Elif okuduk ötürü, Pazar eyledik götürü, Yaratılanı hoş gördük, Yaratandan ötürü.” diyor. Burada Yunus Emre, kâinatta her şeyi Allah’ ın yarattığını ve bundan dolayı tüm varlıkları hoş görmemiz gerektiğini söylüyor. Burada saklı bulunan tasavvufi bakış açısı bizlerin sevgi kılavuzunu oluşturmalı.

Çok uzattım galiba, insan olmanın ana kaidesi diyaloğa açık olmaktan ve hayatın her anına pozitif bakmaktan geçiyor…

WANHABER: Veysel Bey, Van’ı çok sevdiğinizi biliyoruz, Van’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÜRÜM: Ben sizler gibi bu şehrin her yerini teneffüs ederek büyümüş bir kardeşinizim. Van gerçekten her yönüyle kadim bir şehir. Herkesi kucaklayan bağrına basan bir yapısı var. Coğrafyası, gölü, güneşi, insanları ve daha sayabileceğimiz pek çok şeyiyle Van’ımız eşsiz bir şehir. Van çocukluğumuzdan bu yana çok değişti çok gelişti. Bu değişim ve gelişim daha planlı ve sistematik olarak yapılabilirdi.

İşlerimden dolayı Van’dan uzak kaldığımda gerçekten Van’ ı çok özlediğimi ve hasret duyduğumu hissediyorum. Bana göre Van,” insanı insan yapan değerlerini” hâlâ muhafaza ediyor.

Van’ ı seviyorum elbette! Ama bu sevgi Erek dağına, Van Gölüne, Van Kedisine, Erciş üzümüne, dağına, taşına, toprağına değil, Van’ ı Van yapan bu güzel insanlara, dostlarıma, arkadaşlarıma.

Bizim ortak bir kader çizgimiz var ve bu doğrultuda daha yaşanılabilir bir Van için bir birimize gönül verebiliriz. Ben özetle Van’ ı sevdam olarak tanımlıyorum .

WANHABER: Hayattaki en büyük gayeniz ne?

ÜRÜM: İnsanın kendi el emeği ve alın teri üzerinden elde ettiği kazancın tarifsiz olduğunu düşünüyorum. Helal rızık kaidesi bununla başlıyor. Hayırla anılabilmek her insanın arzudur. Ben aileme, ülkeme, topluma faydalı olmak ve her insana kucak açabilmeyi en büyük gaye olarak görüyorum. Elbette ki en büyük gayem iyi bir insan olmak!

WANHABER: Gençlerimize tavsiyeleriniz neler olur?

ÜRÜM: Her şeyin başı saf inanç! Benim gençlere ağabeyleri olarak en önemli tavsiyem hayatta ne yaptığınızdan daha çok neden yaptığınıza odaklanın. Bir hedefiniz olsun bir hikâyeniz olsun. Kendinize kişisel gelişiminize zaman ayırın yatırım yapın. Hiçbir zaman umutsuzluk duymayın. İnançla başladığınız her işin sonunda sizi başarı bekleyecektir. Ülkemizi sevsinler, Van’ ı sevsinler. He zaman iletişim kurdukları kişi kim olursa olsun saygı ve sevgi ile yaklaşıp duygudaşlık kurabilsinler. Manevi değerlerimizi sakın unutmasınlar ve mutlaka onlara sıkıca sarılsınlar.

WANHABER: Veysel Bey, sizin başka eklemek istedikleriniz varsa buyurun.

ÜRÜM: Gazetenizde bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni bir Van sevdalısı olarak gören ve onurlandıran Sayın Uğur Tunçdemir ve WanHaber çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bu münasebetle yaşadığımız afetlerde vefat eden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesini temenni ederek hayırlı Ramazanlar diliyorum.

WAHNABER: Sayın Veysel Bey, bu güzel sohbetiniz ve samimi cevaplarınız için biz de size teşekkür ediyoruz.