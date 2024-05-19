Neden İrfan Can Kahveci maçta yer almadı? Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında neden forma şansı bulamadığına dair gerçekler gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup ederek liderlik yolculuğuna devam etti. İrfan Can Kahveci'nin son maçta süre alamamasının sebebi ise ortaya çıktı: İki üç haftadır hasta olmasına rağmen kahramanca forma giyerek takımını başarıya taşıdığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü Ülker Stadı'nda konuk etti ve 2-1 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan İrfan Can Kahveci'nin oynamamasının nedeni artık açıkça biliniyor.

İrfan Can Kahveci'nin bu maçta dinlendirilmesinin sebebi, son iki üç haftadır hasta olmasına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için sahada mücadele etmesi olduğu öğrenildi.

İrfan Can bu sezon kariyerinin en iyi performansını sergilerken, 32 maçta 14 gol atıp 9 asist yaparak büyük bir başarı elde etti.