Van’da turizm sektörü, bölgesel gelişmelerin etkisiyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Turizmci Murat Beyaz, 28 Şubat’tan bu yana İran ile ABD-İsrail arasında süren savaşın Van’a gelen yabancı turist sayısında ciddi bir düşüşe neden olduğunu ifade etti.

Beyaz, özellikle İranlı turistlerin gelişinde yaşanan yavaşlamanın, Van’ın turizm gelirlerini doğrudan etkilediği belirtti. Savaşın en somut etkisinin Nevruz döneminde görüldüğünü belirten Beyaz, bu dönemde beklenen turist yoğunluğunun gerçekleşmediğini söyledi.

“SAVAŞ TURİZMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEDİ”

Van turizmi açısından yılın en hareketli dönemlerinden biri olan Nevruz’da, beklentilerin çok altında kalındığını ifade eden Beyaz, “Uzun süredir devam eden savaş turizmimizi önemli ölçüde etkiledi. Özellikle yabancı turist tarafında, İranlı ziyaretçilerin gelişinde ciddi bir yavaşlama ve durağanlık söz konusu oldu. Bu durum en çok da bizim büyük beklenti içinde olduğumuz Nevruz döneminde kendini gösterdi. Oysa Nevruz, Van turizmi açısından yılın en hareketli ve en çok turist ağırlanan dönemlerinden biri. Ancak bu yıl beklentilerimizin çok çok altında kaldık.” dedi.

“VAN'DA TURİZM DURAĞAN GEÇİYOR”

Mevcut dönemde ise sınırlı da olsa bir hareketlilik gözlemlendiğini aktaran Beyaz, “Aslında şu an içinde bulunduğumuz Nisan dönemi, İranlı turist açısından en yoğun dönemlerden biri değil. Bu yüzden mevcut durağanlığı sadece bu döneme bağlamak doğru olmaz. Asıl kaybı Nevruz’da yaşadık ve bu da sezonun genelini olumsuz etkiledi. Buna rağmen şu an küçük de olsa bir hareketlilikten söz edebiliriz. Ancak bu hareketlilik daha çok yerli turist kaynaklı. Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerde bir artış var. Bu ziyaretler kısa süreli de olsa, turizmin tamamen durmasındansa bizim için olumlu bir gelişme.” ifadelerini kullandı.

Van’ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere rağmen turizm potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilemediğini kaydeden Beyaz, “Yine de açık konuşmak gerekirse, Van’ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile mevcut konaklama kapasitesi göz önüne alındığında, hiçbir zaman hak ettiğimiz turist sayısına ulaştığımızı söyleyemeyiz. Şu an yaşanan bu durgunluk da aslında bu yapısal sorunu daha görünür hale getirmiş durumda.” diye konuştu.