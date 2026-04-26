Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu göre, Van’da bugün havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneline ilişkin güncel hava durumu verilerini yayımladı. Açıklanan bilgilere göre, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, gün içinde aralıklı yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik değerlendirmede, Van genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, özellikle öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur geçişlerinin görüleceği ifade edildi. Rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlar için çığ tehlikesine karşı şu uyarı verildi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün havanın şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu