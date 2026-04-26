Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özge Burak Değer, Başkan Yardımcısı Fulya Solmaz, Vanlı savat ustası Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Sadık Binici ve dernek üyeleri, düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, Van’ın köklü el sanatlarından biri olan savatın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar paylaşıldı.

Programda konuşan VASİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özge Burak Değer, Van’ın yalnızca coğrafyasıyla değil, kültür, sanat ve zanaat mirasıyla da güçlü bir şehir olduğunu belirterek, bu mirasın en önemli parçalarından biri olan savat sanatının korunmasının ötesinde geleceğe taşınması gereken bir değer olduğunu ifade etti.

DEĞER: VAN’IN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

Değer, dernek olarak savat ustası Sadık Binici ile birlikte bu alanda sorumluluk üstlendiklerini dile getirerek, “Bu kadim sanatı bir sonraki nesle aktarmak, unutulmaya yüz tutmuş bir değeri yeniden hayatın merkezine taşımak ve Van’ın kültürel kimliğini güçlendirmektir. Ancak biz bu süreci yalnızca bir kültür projesi olarak görmüyoruz. Aynı zamanda savat sanatını ekonomik bir değere dönüştürerek; üretimi artıran, istihdam oluşturan ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan güçlü bir model kurmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“VAN’IN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Değer ayrıca, savat sanatının markalaşması, ticarileşmesi ve ulusal ile uluslararası pazarlarda yer bulması için somut adımlar atılacağını belirterek, “Bu girişim, sadece bir sanatın yaşatılması değil; aynı zamanda Van’ın turizm potansiyelinin güçlenmesi, kültürel zenginliğinin dünyaya açılması ve ekonomik kalkınmasının desteklenmesi anlamına gelmektedir. Biz inanıyoruz ki; bir şehri geleceğe taşıyan en güçlü unsur, sahip çıktığı değerlerdir. Ve biz, Van’ın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ve Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı, savat ustası Sadık Binici ise savat sanatının kendisi için yalnızca bir meslek değil, bir ömür olduğunu dile getirdi. Bu sanatın ustalardan miras kalan, sabır ve emekle yaşatılan çok kıymetli bir değer olduğunu ifade eden Binici, yıllardır savatı yaşatmak, öğretmek ve hak ettiği değeri görmesi için mücadele ettiğini söyledi.

BİNİCİ: GENÇLERİN BU SANATI ÖĞRENMESİ ÖNEMLİ

Van’da savat sanatının yeniden canlanması ve uluslararası alana taşınması adına atılan adımın kendisi için büyük bir umut ve gurur kaynağı olduğunu belirten Binici, “Bugün Van’da savat sanatını uluslararası bir arenaya taşınması, canlanması adına atılan bu adım, benim için büyük bir umut ve gurur kaynağıdır. VASİKAD ile birlikte başlattığımız bu süreçle, bu kadim sanatın yeniden hayat bulacağına yürekten inanıyorum.

En büyük arzum; bu sanatı sadece yapmak değil, gelecek nesillere doğru şekilde aktarabilmektir. Usta-çırak geleneğinin yeniden güçlenmesi, gençlerin bu sanata ilgi duyması ve yeni ustaların yetişmesi bizim için çok kıymetlidir” diye konuştu.

“ÜRETİLEN ESERLER EKONOMİYE KATKI SUNAR”

Savatın yalnızca kültürel bir değer olarak kalmaması gerektiğini belirten Binici, “Bu eğitimlerle birlikte; savat sanatını öğrenmek isteyen herkese kapımızı açıyor, bilgi ve tecrübemizi paylaşarak bu mirası büyütmek istiyoruz. Çünkü bir sanat, paylaşıldıkça yaşar ve güçlenir. Aynı zamanda savatın sadece kültürel bir değer olarak kalmaması, ekonomik bir kazanca dönüşmesi de büyük önem taşıyor. Üretilen her bir eser, hem sanatın yaşamasına hem de bu işi yapan insanların geçimine katkı sağlar. Bu yüzden savatın ticarileşmesi, daha geniş kitlelere ulaşması ve Van’ın ekonomisine katkı sunması hepimizin ortak hedefidir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Binici, atılan adımın ilerleyen süreçte daha büyük gelişmelere zemin hazırlayacağına inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve Van halkını savat sanatına sahip çıkmaya davet etti.