Apple'ın Yeni İhtişamı: iPhone 16 Pro'nun Ekran Devamlılığı iPhone 16 Pro'nun ekranı 6.1 inçten 6.3 inç'e, iPhone 16 Pro Max'in ekranı ise 6.7 inçten 6.9 inç'e çıkacak. Düz modellerde ise ekran boyutları sabit kalacak; iPhone 16, 6.1 inç ve iPhone 16 Plus, 6.7 inç ekranla gelecek.

Titanyum Mükemmelliği: iPhone 16 Pro'nun Tasarım Yeniliği iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, paslanmaz çelik yerine titanyumdan yapılmış bir tasarımla geliyor, bu da onlara zarif bir görünüm kazandırıyor. Titanyum, cam arka yüzeyle birleşerek, Pro serisinin kendine özgü tasarımını oluşturacak. Öte yandan, iPhone 16 ve 16 Plus, daha önceki nesillerde olduğu gibi alüminyum tasarımla gelecek. Pro modellerinde yeni bir altın renk seçeneği (çöl titanyum ya da bronz) olacağı da belirtiliyor.

Kamera Savaşları: iPhone 16 Pro'nun Kamera Özellikleri iPhone 16 Pro, kamera konusunda önemli yenilikler sunacak; üçlü kamera sistemi (ana, ultra geniş ve telefoto) ile donatılacak. Ayrıca, iPhone 15 Pro Max’ten bilinen 5x telefoto kamerayı da alacak. 48MP ultra geniş açılı kamera ise iPhone 16 Pro’nun diğer bir özelliği olacak. Düz modeller ise çift kameraya sahip olacak; 12MP ultra geniş açılı kamera kullanacak.

Performans Çılgınlığı: iPhone 16 Pro'nun Hız Artışı Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'da A18 çipini kullanacakken, Pro modeli A18 Pro işlemcisi ile daha yüksek performans sunacak. A18 Pro, 6 çekirdekli GPU’ya sahip olacakken, A18’in 5 çekirdekli GPU’ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, A18 Pro'nun çok daha güçlü bir Neural Engine ile geleceği de belirtiliyor.

Eylem ve Yakalama Butonları: Ortak Özellikler Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro, kameralara hızlı erişim sağlayan Yakalama butonu ile donatılacak. Ayrıca, iPhone 15 Pro'larda bulunan Eylem düğmesi, bu yıl tüm iPhone 16 modellerinde yer alacak. Bu, kullanıcı deneyimini daha da artıracak bir yenilik olarak öne çıkıyor.