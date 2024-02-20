Murat Kocacık tarafından yazılan ve yönetilen “Şahidimiz Anadolutiyatro oyunu; Murat Kocacık, Suat Tanır, Varis Sergez tarafından oynandı. Van Devlet Tiyatrosunda 3 seans şeklinde düzenlenen oyun ücretsiz olarak sahnelendi.

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Oyunun son seansını ise İpekyolu Belediyesi yönetim ekibi, Vanlılar ve öğrencilerle birlikte izledi. 1071 yılından günümüze kadar tarihte bir erdemler yolculuğunu konu alan oyun, her ne kadar Anadolu’da geçen hikayelerden oluşsa da sevgi, paylaşım ve insan olmak gibi evrensel değerlere de vurgu yapması sebebi ile izleyenlerin dikkatini çekti.

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Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre, Mevlana, Şems ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi değerlerle insan olmanın, insan kalabilmenin en büyük zafer olduğunu anlatan oyun, birlik ve beraberliğin önemini de ele alıyor.

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İpekyolu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlen projelerin sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: iha