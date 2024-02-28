Yazarlığını Burak Akyüz’ün, yönetmenliğini Murat Kocacık’ın yaptığı; Suat Tanır ile Murat Kocacık’ın oynadığı oyun izleyiciden büyük beğeni aldı. İpekyolu Belediyesi Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 3 seans olarak gerçekleştirilen “Nefes Mehmet Akif” adlı tiyatro oyununa çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde düzenlenen oyunun yapımcılığını ve genel koordinatörlüğünü İsmail Aydın üstlendi. Mehmet Akif Ersoy ile Neyzen Tevfik arasında yaşanan dostluğu, bu dostluğun Mehmet Akif’in ölümüne kadar sürdüğünü, hiçbir ideolojik farklılık ve yaşama teslim olmadığını anlatan tek perdelik özel dostluk oyunu izleyiciden tam not aldı.

Özel olduğu kadar örnek alınası bir dostluk oyunu olan Nefes Mehmet Akif; dünyaya bakışları birbirinden farklı, yaşam tarzları taban tabana zıt, edebi görüşleri ve üslupları ayrı iki insanın yaşamları boyu sürdürdükleri dostluk ilişkisini ele alan oyunu beğenen vatandaşlar, kendileriyle bu tür tiyatro oyunlarıyla buluşturdukları için tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.