İpekyolu’nda Gıda Üretim Ve Satış Yerleri Denetlendi

İpekyolu’nda gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde, gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimler yapıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, toplumun sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik; hijyen, üretim, hazırlama ve muhafaza koşulları kapsamında denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklarla ilgili işletmelere uyarı yapan ekipler, düzenlemeleri yerine getirmeleri için süre verirken, süre bitiminde tekrar gerçekleştirilecek denetimlerde olumsuzlukların yeniden tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Halkın güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kesintisiz süreceği belirtildi.