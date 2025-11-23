İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Yeşilova tarafından yayımlanan mesajda, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapılarak, "Bu yıl aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Müdürlük tarafından paylaşılan görselde Orhan Çelik, Rukiye Saklı, Munir Orur, Mikail Öztürkçü, Tuğçe Gürbüz ve Zeki Ayten’in fotoğrafları ile isimleri bulunurken, eğitim camiasının kayıplarının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarının unutulmayacağı ifade edilerek, hayatını kaybeden tüm eğitimcilerin saygıyla anıldığı kaydedildi.