Bünyesinde binlerce kitabı barındıran ve modern bir mimari tarzıyla dikkat çeken kütüphane, bölgenin yeni kültürel merkezi olarak öne çıkıyor. Kitap okumanın yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapması beklenen kütüphane, İpekyolu İlçesi'nin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunacak.

İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Van Valiliği destekleri ile yapımı tamamlanan İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi yarın hizmet vermeye başlıyor. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Uzun yıllardır beklenen İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yeni kütüphane, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi noktasında önemli bir rol üstlenecek.